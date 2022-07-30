Облики и события по Assassin's Creed появятся в PUBG

В королевских битвах PUBG и New State Mobile появятся облики и события по Assassin's Creed, о чём компания Krafton сообщила в пресс-релизе. Игроки смогут найти анимус, надеть костюмы любимых героев и совершить прыжок веры.

В PUBG c 17 августа по 22 сентября игроки смогут получить различные предметы из Assassin's Creed. Среди них появятся два костюма, два облика для сумки, парашют, эмоция, талисман и два распылителя. Также в течение ограниченного времени на карте Хейвен появится здание «Абстерго» с анимусом, с крыши которого можно будет совершить прыжок веры.

Получить облики из Assassin's Creed в New State Mobile дадут с 18 августа по 21 сентября. Игрокам будут доступны скины Эцио и Шэя, транспорта и парашюта, а также тематический герб. По ходу события появятся задания, в которых предстоит найти тамплиеров и ассасинов в мире королевской битвы.