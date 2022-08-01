Фото: нейросеть нарисовала криповые портреты героев Dota 2
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Пользователь Reddit под ником Ill_Pipe_2069 с помощью нейросети показал портреты персонажей Dota 2. Он использовал инструментарий Midjourney и приложил много сил, чтобы добиться желаемого результата.
На изображениях можно увидеть Morphling, Ember Spirit, Pudge, Jakiro, Leshrac и других героев. Персонажи выполнены в довольно мрачном стиле. Герои действительно смотрятся крипово, хотя в целом узнать их черты возможно.
В комментариях пользователи ожидаемо приняли работы с восторгом. Отмечают, что всегда интересно увидеть работу нейросети, особенно в случае с Dota 2 и её персонажами. По словам самого Ill_Pipe_2069, ему пришлось сделать много попыток и подсказок, чтобы нейросеть поняла цель своей работы.
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