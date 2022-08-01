Фанаты сравнили геймплей FIFA 23 и FIFA 22. Есть ли хоть какие-то отличия?

Недавно EA показали геймплейный ролик и рассказала о крупных нововведениях FIFA 23. Конечно же, фанаты уже выпустили сравнительное видео, в котором показали разницу между двумя частями футбольного симулятора.

И разница действительно видна. Да, она не настолько заметна на первый взгляд, однако дриблинг, система исполнения штрафных ударов, освещение, борьба за мяч, подкаты — всё это так или иначе переработали. В случае с новыми частями FIFA основные отличия заметны непосредственно во время игры, поэтому по-настоящему оценить все нововведения можно будет, только лично запустив проект.

Новость по теме Новые анимации, дриблинг и удары: первый геймплей FIFA 23

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее фанаты обнаружили баг в первом же геймплейном ролике: два футболиста слились в единую и очень комичную Т-позу.