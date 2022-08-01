Крупнейшая киносеть России начала показывать голливудские фильмы

Вчера стало известно о новом способе показывать голливудские фильмы в российских кинотеатрах. Для этого проводят бесплатное предсеансовое обслуживание, во время которых показывают западные ленты вместе с отечественными.
И если сначала речь шла о каких-то менее крупных кинотеатрах, то теперь в дело вступила крупнейшая отечественная объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино». По данным «Ведомостей», первым будет показан мультфильм Universal Pictures «Миньоны: Грювитация», а в силу это вступает с сегодняшнего дня.
Например, в качестве бесплатного предсеансового обслуживания вместе с мультфильмом «Кощей. Начало» показывают и новых «Миньонов».
Кинотеатры находят различные способы показывать западные ленты, поскольку из-за ситуации на Украине крупные кинокомпании приостановили свою деятельность в стране.
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