Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Марго Робби — о «Барби»: фильм превзойдёт все ваши ожидания

Марго Робби — о «Барби»: фильм превзойдёт все ваши ожидания
Комментарии

В интервью The Sun Марго Робби, исполнительница роли Барби в одноимённом фильме, рассказала о своих впечатлениях от ленты. Ещё перед началом съёмок её настолько поразил сценарий «Барби», что она незамедлительно согласилась сыграть главную роль.

Когда я впервые прочитала сценарий, то подумала: «Это один из лучших сценариев, который я когда-либо читала. Я должна стать частью этой истории».

К сожалению, актриса не рассказала, что такого впечатляющего она увидела в сценарии адаптации жизни куклы. Однако девушка заявила, что люди точно не ожидают, чем на самом деле окажется лента, и в очередной раз похвалила постановщицу Грету Гервиг.

Какие бы у людей ни были ожидания от фильма про Барби, им нужно полностью переосмыслить их, потому что Грета создала нечто особенное.

Примерно об этом же ранее говорил и Райан Гослинг — исполнитель роли Кена, возлюбленного Барби. Судя по всему, картина действительно сможет удивить обычного зрителя.

Новость по теме
Райан Гослинг — о «Барби»: фильм удивит зрителей

Премьера «Барби» состоится 20 июля 2023 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022