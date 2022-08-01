Фантастически красиво: как бы выглядела Dragon Age: Inquisition на Unreal Engine 5

Игроки продолжают экспериментировать с библиотекой Unreal Engine 5. В этот раз пользователь под ником Leo Torres опубликовал ролик с локацией Штормовой берег из Dragon Age: Inquisition.
Геймер наглядно продемонстрировал красоты дождливой погоды, в очередной раз показав чудеса движка Epic Games. Детализация, реалистичное объёмное освещение и другие эффекты позволяют по-новому взглянуть на локацию, знакомую многим фанатам Dragon Age. Как признался Leo Torres, ему просто хотелось сравнить Frostbite 3, на котором работает оригинальная Inquisition, и Unreal Engine. Конечный результат поразил даже его.
Что касается новой части серии, то в июне BioWare раскрыла название игры — Dragon Age: Dreadwolf. Главным злодеем в продолжении должен стать компаньон инквизитора из Inquisition — Солас.
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