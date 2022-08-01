«Паразиты!»: Сильвестр Сталлоне в ярости от нового спин-оффа «Рокки»
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Вчера стало известно о том, что для франшиз «Крид» и «Рокки» разрабатывается спин-офф под названием «Драго». Его посвятят боксеру Ивану Драго в исполнении Дольфа Лундгрена и его сыну Виктору Драго, которого сыграл Флориан Мунтяну.
Ключевую роль во франшизах сыграл Сильвестр Сталлоне, с которого и началась серия фильмов «Рокки». В социальных сетях актёр выступил с резким осуждением спин-оффа и продюсера Ирвина Винклера, который работал над «Рокки» и, предположительно, трудится над «Драго».
Моё сердце разбито. Только что узнал об этом. Вновь этот жалкий 94-летний продюсер и его идиотские и бесполезные дети Чарльз и Дэвид обгладывают кости другого чудесного персонажа, которого я создал, и даже не уведомив меня об этом. Я извиняюсь перед фанатами, я никогда не хотел, чтобы герои «Рокки» эксплуатировались этими паразитами.
Кстати, когда-то я испытывал к Дольфу только уважение, но он никогда не рассказывал мне о том, что происходило за моей спиной с персонажем, которого создал я. Настоящие друзья дороже золота!
Как отмечал Дольф Лундгрен, у спин-оффа про семью Драго пока нет ни сценария, ни режиссёров, ни общей концепции.
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