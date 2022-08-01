В России резко вырос спрос на пиратские сервисы для просмотра кино

В России число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом с февраля по июль увеличились на 300–400%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику Google Trends.
Всплеск популярности своих сервисов подтвердили и представители Zetflix — одного из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров в России. По их словам, только в марте приток новых пользователей на сайт составил порядка 25% от общего числа посетителей. Прямо сейчас за сутки их посещает около 150–180 тыс. зрителей, на пике — 500 тыс., а общая среднемесячная аудитория недавно достигла показателя в 4,5 млн человек.
Благодаря возросшей популярности, в Zetflix планируют создать собственное мобильное приложение, которое можно будет скачать в RuStore и NashStore — отечественных аналогах Google Play Market. Однако гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что «перспектив у пиратских приложений в отечественных магазинах нет независимо от того, будут ли нарушаться права российских или иностранных правообладателей».
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