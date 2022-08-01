Virtus.pro — самая молодая команда PGL Arlington Major по Dota 2

Средний возраст игроков команды Virtus.pro по Dota 2 составляет 21,2 года — наравне с Thunder Awaken из Перу это самый низкий показатель среди участников предстоящего мэйджор-турнира в США.

Самому возрастному игроку «медведей» Роману RAMZES666 Кушнарёву в апреле исполнилось 23. Егор Xakoda Липартия в мае отпраздновал 20-летний юбилей — он самый молодой фулл-саппорт на PGL Arlington Major 2022.

Две другие русскоязычные команды тоже входят в число наиболее молодых: средний возраст киберспортсменов Team Spirit составляет 22 года, NAVI — 23,2 года. Звание самого возрастного коллектива получила американская Quincy Crew (25,6).

PGL Arlington Major по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд составит $ 500 тыс.