Источник: Каратель вернётся в Marvel уже в 2024 году

Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello ещё в начале года предрекал, что Каратель в исполнении Джона Бернтала вернётся в киновселенную Marvel, однако точных данных не было.
Недавно этот же инсайдер ещё раз отметил, что Каратель точно вернётся, а случится это уже в 2024 году. К слову, именно в 2024-м выйдет сериал «Сорвиголова: Рождённый заново», который выступит мягким перезапуском истории Мэтта Мёрдока. Вполне возможно, Каратель появится в нём.
Каратель известен фанатам комиксов, мультфильмов и одноимённого сериала из-за своего жёсткого характера и нестандартного ведения дел. Он привык добиваться своего с помощью силы и, к примеру, пытать человека ради нужной информации.
Вероятно, Marvel Studios найдет способ вписать этого жесткого героя в свою киновселенную.
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