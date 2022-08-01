Катастрофа: «Тор 4» может не собрать и половины от сборов «Топ Гана: Мэверик»

По итогам очередного уикенда «Тор: Любовь и гром» заработал ещё $ 13 млн в США, доведя общую кассу картины до $ 662 млн. Популярность ленты в кинотеатрах неумолимо падает, поэтому аналитики предрекают картине сборы в районе $ 700 млн за весь прокат. Это почти на $ 150 млн меньше сборов прошлой картины о Торе — «Рагнарёке» — и явно не те цифры, что ждала Marvel.

Тем интереснее то, что «Топ Ган: Мэверик» по итогам 10-й недели проката собрал $ 1,32 млрд и продолжает показывать неплохие цифры. Если так пойдёт и дальше, то четвёртому «Тору» практически без конкурентов не удастся собрать и половины от сборов боевика с Томом Крузом. Кто бы мог подумать об этом ещё пару месяцев назад?

Среди причин относительно низких показателей «Любви и грома» аналитики называют прохладные отзывы от зрителей и общая усталость аудитории от фильмов Marvel. Тем не менее, на компании ни в коем случае не стоит ставить крест: у неё впереди новая фаза, которая обещает удивить даже закоренелых фанатов киновселенной.