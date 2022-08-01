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Крупнейшая киносеть России резко отказалась показывать голливудские фильмы

Крупнейшая киносеть России резко отказалась показывать голливудские фильмы
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В начале дня стало известно, что объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» будет показывать голливудские фильмы, а начать хотели с новых «Миньонов». Судя по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», сославшегося на другой канал в «Телеграм», в планах этого уже нет.

По информации, отменить показ принял решение совет директоров. В нём не согласовали проведение акции из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента. Притом деньги клиентам уже вернули, никакого ущерба правообладателю не нанесли.

Руководство компании ожидает от Министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа.

Вполне возможно, что со временем согласуют другой способ показывать голливудские проекты в отечественных кинотеатрах.

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