Полноценный трейлер «Андора» — приквела фильма «Звёздные войны: Изгой-один»
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Disney выпустила первый полноценный трейлер «Андора» — сериала во вселенной «Звёздных войн» и приквела «Изгой-один». Авторы перенесли премьеру почти на месяц: шоу стартует не 31 августа, а 21 сентября, однако зрителям покажут сразу три серии.
«Андор» расскажет о предыстории Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один», добывшего чертежи Звезды смерти. К своей роли вернулся Диего Луна, а в картине также снялись Стеллан Скарсгард («Чернобыль»), Женевьев О'Райли («Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов») и Адриа Архона («Настоящий детектив»).
В первом сезоне будет 12 эпизодов, а прямо сейчас авторы работают над вторым сезоном. Сериал будет транслироваться в онлайн-сервисе Disney+, недоступном в России.
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