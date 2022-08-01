Мишель Родригес — о режиссёре «Форсажа 10» Луи Летерье: он привнёс магию на съёмки

В начале мая съёмки «Форсажа 10» были неожиданно остановлены: режиссёр Джастин Лин покинул проект из-за разногласий с продюсерами и Вином Дизелем. Его место занял француз Луи Летерье — постановщик первой «Иллюзии обмана», «Перевозчика» и «Невероятного Халка».
С тех пор команда «Форсажа 10» практически ничего не говорила о замене, однако недавно молчание нарушила Мишель Родригес — исполнительница роли Летти Ортис. Она заявила, что с приходом Луи всё вокруг неё резко стало французским: съёмочная команда, каскадёры и даже специалисты по спецэффектам. При этом она счастлива, что именно Летерье занял кресло режиссёра: он привнёс магию на съёмки.
Он пришёл со всей своей энергией любви. У нас не было такого чувства в «Форсаже» очень долгое время, когда мы воодушевляем кого-то, а затем он становится режиссёром своей любимой франшизы.
Мы занимаемся этим уже 20 лет, блин. После всего этого времени ты пресыщаешься и как бы забываешь, для чего ты это делаешь. Пока не приходит такой режиссёр, как Луи, и не напоминает нам: «Это прекрасно. Давайте творить магию». Нам так повезло, что он у нас есть.
«Форсаж 10» станет предпоследней частью саги — его хотят выпустить 17 мая 2023 года. Однако вскоре последует 11-я часть, которая завершит как саму серию фильмов, так и историю 10-й части.
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