Cкейтер Тони Хоук исполнил песни из игр Tony Hawk’s Pro Skater

Известный скейтер Тони Хоук неожиданно появился на концерте кавер-группы The 900, которая исполняет песни из игр серии Tony Hawk’s Pro Skater. Вместе с коллективом спортсмен спел несколько хитов.

Профессиональный скейтер приехал в Лондон, чтобы выступить на мероприятии «Вечер с Тони Хоуком», но его отменили. Вместо этого спортсмен отправился на концерт The 900, с которыми исполнил несколько песен, включая Bloodstains из Tony Hawk's Pro Skater 4.

Представители заведения Signature Brew, в котором выступали The 900, отметили, что не ожидали появления Тони Хоука, когда заказывали выступление кавер-группы. Сам скейтер сообщил, что чувствует себя моложе 54 лет.

В 2020 году Activision Blizzard выпустила ремейк Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, который 2 августа станет доступен подписчикам PS Plus. Разработчики из Vicarious Visions занимались обновлёнными Pro Skater 3 и 4, но из-за поглощения студии игру отменили.