Переработка карты, облик специалистов и статистика: детали патча 1.2 для Battlefield 2042

DICE анонсировала обновление 1.2 для Battlefield 2042, которое выйдет 2 августа. Главным нововведением патча станет существенная переработка карты «Калейдоскоп», на которой появится куда больше деталей для тактического геймплея.
Разработчики переработают облик специалистов: их внешний вид изменят таким образом, чтобы он соответствовал серьёзному тону игры и обстоятельствам, в которых разворачивается действие шутера.
Новые специалисты
Также в профилях игроков появится долгожданная статистика. Геймеры наконец смогут посмотреть на прогресс и различные показатели, включая количество убийств/смертей, среднюю точность и многое другое.
Вдобавок разработчики переработают баланс и исправят множество багов, обнаруженных после старта первого сезона. Следующий крупный апдейт планируют выпустить после начала второго сезона поддержки.
- 1 августа 2022
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:12
-
18:02
-
17:31
-
16:59
-
16:20
-
16:02
-
15:46
-
15:30
-
15:02
-
15:02
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
13:46
-
13:38
-
13:11
-
12:43
-
11:57
-
11:11
-
10:34
-
10:11
- 31 июля 2022
-
19:16
-
18:37
-
18:01
-
16:55
-
16:09
-
15:48
-
15:22
-
15:14
-
14:11