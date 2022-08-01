Мэйджор по Dota 2 на русском языке покажет турнирный оператор из Казахстана

Официальную трансляцию PGL Arlington Major по Dota 2 на русском языке проведёт новая компания FISSURE, которая базируется в Казахстане. Трансляции матчей турнира пройдут на Twitch и ВКонтакте с 4 по 14 августа.
Кто именно войдёт в состав студии освещения, пока не сообщается. Совладельцем турнирного оператора стал Андрей Михеев, который ранее руководил кировским проектом UCC Studio. В FISSURE также работают ещё несколько сотрудников U Can Company.
По информации «Чемпионата», смена названия и переезд в Казахстан могут быть связаны с санкциями и позицией Valve — разработчики Dota 2 не хотят, чтобы официальные турниры освещали студии из России или Украины.
Ранее глава украинской студии Maincast Виталий v1lat Волочай рассказал, что его компания решила выйти из тендера, поскольку русскоязычные трансляции по Dota 2 не приносят прибыли.
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