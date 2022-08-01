Первый трейлер Cyberpunk: Edgerunners — аниме по вселенной Cyberpunk 2077

CD Projekt и Netflix опубликовали первый трейлер аниме Cyberpunk: Edgerunners, действие которого разворачивается во вселенной Cyberpunk 2077. Сюжет расскажет о жителе Найт-Сити по имени Дэвид Мартинес, который теряет своих родителей и становится наёмником, чтобы выжить.

Аниме будет состоять из 10 эпизодов, а за создание отвечала студия Trigger (Kill la Kill, «Звёздные войны: Видения»). Сценаристом выступил Рафал Яки — один из разработчиков «Гвинта». Саундтрек написал культовый Акира Ямаока, известный игрокам по франшизе Silent Hill. Режиссёром выступил Хироюки Имаиси (Kill la Kill, «Гуррен-Лаганн»).

Cyberpunk: Edgerunners можно будет посмотреть уже в этом сентябре на Netflix. Точную дату выхода авторы объявят чуть позже.