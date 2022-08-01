Динозавр и монстр-трак — в первом трейлере мультсериала по «Тачкам»

Компания Disney представила первый трейлер мультсериала по «Тачкам» под названием Cars on the Road. В нём Молния МакКуин и его друг Мэтр отправятся в дорожное путешествие по всей стране.

Судя по трейлеру, в сериале появятся и знакомые, и новые для «Тачек» персонажи. В дорожном путешествии герои попадут на ярмарки и турниры, где встретят механического динозавра, токсичную машину и женскую версию монстр-трака. Также МакКуин и Мэтр примут участие в столкновении в духе «Безумного Макса».

К озвучке МакКуина и Мэтра вернулись Оуэн Уилсон и Ларри-кабельщик, а созданием Cars on the Road занималась студия Pixar. Премьера сериала из девяти серий состоится 8 сентября на Disney+. В России сервис недоступен.

Постер Cars on the Road