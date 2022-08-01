Динозавр и монстр-трак — в первом трейлере мультсериала по «Тачкам»
Поделиться
Компания Disney представила первый трейлер мультсериала по «Тачкам» под названием Cars on the Road. В нём Молния МакКуин и его друг Мэтр отправятся в дорожное путешествие по всей стране.
Судя по трейлеру, в сериале появятся и знакомые, и новые для «Тачек» персонажи. В дорожном путешествии герои попадут на ярмарки и турниры, где встретят механического динозавра, токсичную машину и женскую версию монстр-трака. Также МакКуин и Мэтр примут участие в столкновении в духе «Безумного Макса».
К озвучке МакКуина и Мэтра вернулись Оуэн Уилсон и Ларри-кабельщик, а созданием Cars on the Road занималась студия Pixar. Премьера сериала из девяти серий состоится 8 сентября на Disney+. В России сервис недоступен.
Постер Cars on the Road
Комментарии
- 1 августа 2022
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:12
-
18:02
-
17:31
-
16:59
-
16:20
-
16:02
-
15:46
-
15:30
-
15:02
-
15:02
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
13:46
-
13:38
-
13:11
-
12:43
-
11:57
-
11:11
-
10:34
-
10:11
- 31 июля 2022
-
19:16
-
18:37
-
18:01
-
16:55
-
16:09
-
15:48
Партнерский контент