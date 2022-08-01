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В Steam стартовал «Фестиваль выживания» со скидками в России

В Steam стартовал «Фестиваль выживания» со скидками в России
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В Steam началась новая распродажа под названием «Фестиваль выживания», посвящённая играм, в которых необходимо выживать. В акции участвуют множество игр, многие из которых можно купить и в России. Для этого можно использовать наш очень простой гайд.

Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи

Интересные предложения на «Фестивале выживания»

С остальными предложениями можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 8 августа, 20:00 мск.

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