В Steam стартовал «Фестиваль выживания» со скидками в России
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В Steam началась новая распродажа под названием «Фестиваль выживания», посвящённая играм, в которых необходимо выживать. В акции участвуют множество игр, многие из которых можно купить и в России. Для этого можно использовать наш очень простой гайд.
Интересные предложения на «Фестивале выживания»
- Subnautica — 499 рублей (- 50%)
- Subnautica: Below Zero — 499 рублей (- 50%)
- DayZ — 719 рублей (- 40%)
- Icarus — 481 рубль (- 33%)
- The Forest — 108 рублей (- 75%)
- Rust — 550 рублей (- 50%)
- RimWorld — 557 рублей (- 10%)
- Frostpunk — 149 рублей (- 75%)
- This War of Mine — 83 рубля (- 80%)
- The Long Dark — 210 рублей (- 66%)
- Pathologic 2 — 279 рублей (- 60%)
- Hunt: Showdown — 674 рубля (- 50%)
С остальными предложениями можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 8 августа, 20:00 мск.
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