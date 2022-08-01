Бэтгёрл расследует убийство в первых минутах Gotham Knights

Создатели кооперативного экшена Gotham Knights представили первые 16 минут игры, в которых Бэтгёрл расследует убийство, сражается с рядовыми врагами и мини-боссом.
Первые минуты дают представление о передвижении, боевой системе и расследованиях. Для преодоления препятствий достаточно удерживать одну кнопку, как это сделали в последних Assassin's Creed, а для быстрого подъёма и спуска героиня использует крюк-кошку.
Во время расследований Бэтгёрл смотрит на предметы, после чего появляется описание и комментарий героини. Врагов можно устранять по стелсу или в открытую, нажимая или удерживая кнопку атаки и используя гаджеты. В бою с первым мини-боссом Gotham Knights достаточно уворачиваться и пробивать защиту.
Пока Gotham Knights не выглядит плавной из-за падения частоты кадров и резких анимаций, но разработчики ещё работают над игрой. Экшен выйдет 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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