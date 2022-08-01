В трейлере нового сезона Apex Legends показали способности Вэнтедж

Создатели Apex Legends представили геймплейный трейлер нового сезона «Преследование». В нём показали способности героини Вэнтедж, обновлённый каньон Кингс и боевой пропуск.
Среди способностей Вэнтедж показали релокацию, благодаря которой героиня поднимается на возвышенности, и выделение врагов. Девушка может помечать врагов, смотря в прицел снайперской винтовки, поэтому попасть в них на большом расстоянии будет проще.
Карту «Каньон Кингс» в новом сезоне изменят, чтобы сражения стали более быстрыми. Локации с клеткой, холмом и реле сделают открытыми, благодаря чему команды не будут застревать на одном месте, а планировать действия станет легче. Кроме этого, появится новая зона «Реликвия».
Реликвия
Также со стартом сезона «Преследование» добавят новый боевой пропуск с наградами, а максимальный уровень аккаунта увеличат.
Сезон «Преследование» стартует в Apex Legends 9 августа. Королевская битва доступна бесплатно на ПК и консолях.
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