В новом сезоне «Пацанов» сыграет звезда Detroit: Become Human Вэлори Кэрри

Западные СМИ сообщили о пополнении актёрского состава четвёртого сезона сериала «Пацаны». В нём снимутся две актрисы: Вэлори Кэрри, сыгравшая Кэру в Detroit: Become Human, а также Сьюзан Хэйуорд.
Кэрри досталась роль супергероини по прозвищу Фейерверк, а Хэйуорд воплотит образ сестры Сэйдж. Об этих персонажах ничего не известно, поскольку их не было в комиксах. Создатели шоу придумали их для сериала.
Сьюзан Хэйуорд
Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images for inDEFINED
Также в очередной раз напомнили о важности актёра Кэмерона Кроветти, который в шоу играет Райана. Ранее автор «Пацанов» Эрик Крипке заявлял, что в четвёртом сезоне Кроветти получит больше экранного времени, а его персонаж станет ещё важнее.
Съёмки нового сезона шоу стартуют 22 августа, к своим ролям должны вернуться все основные актёры.
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