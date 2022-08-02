В новом сезоне «Пацанов» сыграет звезда Detroit: Become Human Вэлори Кэрри

Западные СМИ сообщили о пополнении актёрского состава четвёртого сезона сериала «Пацаны». В нём снимутся две актрисы: Вэлори Кэрри, сыгравшая Кэру в Detroit: Become Human, а также Сьюзан Хэйуорд.

Кэрри досталась роль супергероини по прозвищу Фейерверк, а Хэйуорд воплотит образ сестры Сэйдж. Об этих персонажах ничего не известно, поскольку их не было в комиксах. Создатели шоу придумали их для сериала.

Сьюзан Хэйуорд

Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images for inDEFINED

Также в очередной раз напомнили о важности актёра Кэмерона Кроветти, который в шоу играет Райана. Ранее автор «Пацанов» Эрик Крипке заявлял, что в четвёртом сезоне Кроветти получит больше экранного времени, а его персонаж станет ещё важнее.

Съёмки нового сезона шоу стартуют 22 августа, к своим ролям должны вернуться все основные актёры.