Звезда экранизации Borderlands Бобби Ли расстался с девушкой из-за Starfield
Поделиться
Актёр и комик Бобби Ли, которого можно будет увидеть в экранизации Borderlands, рассказал, что недавно расстался со своей девушкой в том числе из-за желания играть в Starfield.
О разрыве отношений пара объявила в июле в своём совместном подкасте TigerBelly. Теперь Бобби Ли пообщался с блогером Райаном Сиклером и рассказал, что очень сильно ждёт Starfield, чтобы играть в неё всё свободное время.
Starfield выйдет примерно через восемь месяцев. Я знаю, что, когда игра выйдет, я буду проводить за ней по 16 часов в день. Я не хочу быть в отношениях, в которых мне скажут идти в парк, когда я не захочу этого делать. Если ты хочешь пойти в парк со своими друзьями, я только за. С этого момента я думаю, что буду один.
Премьера фильма Borderlands состоится в 2022 году, а Starfield выйдет в 2023 году. Фанаты думают, что игру стоит ждать 23 марта.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
11:26
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
09:40
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:39
-
22:48
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:12
-
18:02
-
17:31
-
16:59
-
16:20
-
16:02
-
15:46
-
15:30
-
15:02
-
15:02
-
14:50
-
14:28
-
14:20
-
13:46
-
13:38
-
13:11
-
12:43
-
11:57
-
11:11
Партнерский контент