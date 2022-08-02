Звезда экранизации Borderlands Бобби Ли расстался с девушкой из-за Starfield

Актёр и комик Бобби Ли, которого можно будет увидеть в экранизации Borderlands, рассказал, что недавно расстался со своей девушкой в том числе из-за желания играть в Starfield.

О разрыве отношений пара объявила в июле в своём совместном подкасте TigerBelly. Теперь Бобби Ли пообщался с блогером Райаном Сиклером и рассказал, что очень сильно ждёт Starfield, чтобы играть в неё всё свободное время.

Starfield выйдет примерно через восемь месяцев. Я знаю, что, когда игра выйдет, я буду проводить за ней по 16 часов в день. Я не хочу быть в отношениях, в которых мне скажут идти в парк, когда я не захочу этого делать. Если ты хочешь пойти в парк со своими друзьями, я только за. С этого момента я думаю, что буду один.

Премьера фильма Borderlands состоится в 2022 году, а Starfield выйдет в 2023 году. Фанаты думают, что игру стоит ждать 23 марта.