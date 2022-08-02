Появились первые кадры 8-й части «Миссия невыполнима» с Ником Офферманом из мема

Издание The Wrap обратило внимание, что сценарист и режиссёр Кристофер Маккуорри опубликовал первые кадры восьмой части «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 2».

На кадрах можно увидеть актёра Ника Оффермана, который получил свою известность благодаря роли Рона Суонсона в телесериале «Парки и зоны отдыха». Российские пользователи могут знать Оффермана по мему про простого человека.

Первые кадры восьмой части «Миссия невыполнима»

Мем про простого человека

Сам Офферман отметил, что работать над фильмом потрясающе. Особенно он ценит взаимодействие с другими актёрами.

Это действительно весело и увлекательно. Есть несколько актёров очень высокого уровня, в том числе исполнитель главной роли, с которыми я работаю. А сама возможность поучаствовать в этом невероятна.

Седьмая часть франшизы выйдет 14 июля 2023 года, а восьмая запланирована на 28 июня 2024-го.