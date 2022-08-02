Разница в цене между iPhone одной модели в России достигла 100 тыс. рублей

По сообщению газеты «Известия», цены между ввезёнными по параллельному импорту и «серыми» iPhone сильно разнятся. Разница может достигать даже 100 тыc. рублей.

Если в официальном магазине Re:Store смартфон iPhone 13 Pro Max стоит почти 245 тыс. рублей, то на неофициальном рынке гаджет можно приобрести за 135 тыс. рублей. Представитель ритейлера объяснил «Известиям» разброс цен тем, что «серые» магазины не платят НДС и сборы за сертификацию товара и растаможку. О причине разницы также рассказала Людмила Сёмушкина, официальный представитель Re:Store.

«Серые» магазины не платят за сертификацию, и непонятно, как они ввозят товары через таможню. Кроме того, мы выполняем гарантийные обязательства и закон о защите прав потребителя.

Неофициальные рынки закупаются в других странах. Например, в ОАЭ, Казахстане и Финляндии. Потом они продают устройства дешевле, чем смартфоны, ввезённые по параллельному импорту.