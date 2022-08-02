Logitech и китайский гигант Tencent анонсировали портативную облачную консоль
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Производитель компьютерной периферии Logitech и китайский медиагигант Tencent объявили о совместной разработке портативной игровой консоли. Первая компания займётся созданием устройства, вторая — её внутренним софтом.
Как отмечают представители обеих корпораций, портативная консоль ориентирована строго на облачный гейминг и будет поддерживать все крупные сервисы, включая Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce NOW. Таким образом, пользователи смогут играть даже в самые требовательные игры, используя подключение к интернету — то есть без установки продуктов на консоль.
Авторы не показали внешний вид и не поделились техническими характеристиками устройства. Однако выпустить его планируют до конца 2022 года.
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