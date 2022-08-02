Бесплатные игры PS Plus за август уже можно забрать

Sony обновила подборку PS Plus Essential. С сегодняшнего дня подписчики сервиса могут забрать три игры: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon и Little Nightmares.
Если в прошлые разы забрать подборку было проблематично, то сейчас трудностей быть не должно. Все игры без проблем забираются даже с российских аккаунтов.
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4 и PS5)
Оценка критиков — 90 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 7,8/10.
В сборник входят ремейки первых двух частей легендарной серии о скейтбординге Tony Hawk's Pro Skater. Разработчики переработали графику и сделали управление более современным. Им также удалось сохранить дух оригинала и порадовать фанатов.
Yakuza: Like a Dragon (PS4 и PS5)
Оценка критиков — 86 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,3/10.
Like a Dragon — восьмая основная игра в серии Yakuza и первая часть основной линейки, где главным героем выступает не Кадзума Кирю, а новый главный герой — Итибан Касуга, младший член одной из семей якудза. Он провёл в заключении 18 лет, взяв на себя вину за преступление, которого он не совершал.
Little Nightmares (PS4)
Оценка критиков — 83 балла. Оценка пользователей Metacritic — 8,2/10.
Проект представляет собой хоррор-адвенчуру, в которой предстоит играть за девочку по имени Шесть. Ей необходимо вырваться из кошмара и одолеть все свои страхи. Little Nightmares также называют мрачной сказкой. У франшизы есть вторая часть, в которой тоже появляется Шесть.
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