Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus за август 2022 года уже доступны

Бесплатные игры PS Plus за август уже можно забрать
Комментарии

Sony обновила подборку PS Plus Essential. С сегодняшнего дня подписчики сервиса могут забрать три игры: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon и Little Nightmares.

Если в прошлые разы забрать подборку было проблематично, то сейчас трудностей быть не должно. Все игры без проблем забираются даже с российских аккаунтов.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4 и PS5)

Оценка критиков — 90 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 7,8/10.

В сборник входят ремейки первых двух частей легендарной серии о скейтбординге Tony Hawk's Pro Skater. Разработчики переработали графику и сделали управление более современным. Им также удалось сохранить дух оригинала и порадовать фанатов.

Yakuza: Like a Dragon (PS4 и PS5)

Оценка критиков — 86 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,3/10.

Like a Dragon — восьмая основная игра в серии Yakuza и первая часть основной линейки, где главным героем выступает не Кадзума Кирю, а новый главный герой — Итибан Касуга, младший член одной из семей якудза. Он провёл в заключении 18 лет, взяв на себя вину за преступление, которого он не совершал.

Little Nightmares (PS4)

Оценка критиков — 83 балла. Оценка пользователей Metacritic — 8,2/10.

Проект представляет собой хоррор-адвенчуру, в которой предстоит играть за девочку по имени Шесть. Ей необходимо вырваться из кошмара и одолеть все свои страхи. Little Nightmares также называют мрачной сказкой. У франшизы есть вторая часть, в которой тоже появляется Шесть.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022