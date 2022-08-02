Легендарный плеер WInamp получил крупное обновление с поддержкой Windows 11

Авторы культового аудиоплеера Winamp выпустили обновление 5.9 RC1, которое уже можно скачать на официальном сайте. Программа наконец получила поддержку Windows 11 и свой первый крупный апдейт за последние четыре года.

Помимо совместимости с новой ОС, Winamp перенесли на среду Visual Studio 2019 и добавили поддержку современных аудиокодеков. Создатели отмечают, что после перехода на новую среду разработки возможны баги, поэтому они будут пристально следить за отзывами пользователей и исправлять ошибки в режиме реального времени.

При этом авторы продолжают работать и над полным редизайном Winamp, о котором они говорили ещё в ноябре 2021 года. Так что, возможно, через несколько лет мы увидим более современный аудиоплеер на наших ПК.