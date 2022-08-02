Джеймс Ганн назвал «Стражей Галактики 3» своим любимым фильмом

Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился фото с последнего ужина полного актёрского состава картины в своих соцсетях. Когда-то именно эти актёры завоевали любовь фанатов по всему миру, однако в полном составе они больше не соберутся.

Также постановщик ответил на некоторые вопросы фанатов и назвал третью часть своим самым любимым фильмом, однако заметил, что съёмки картины дались ему нелегко.

Третий фильм был очень сложным по миллиарду причин, начиная с его масштабов и комплексности. Возможно, это мой самый любимый фильм, но, вероятно, далеко не самый любимый опыт съёмок, если не считать всей моей любви к этой команде.

Вдобавок автор поделился своими впечатлениями от рождественского эпизода, который выйдет в конце 2022 года на Disney+. По его словам, выпуск войдёт в канон киновселенной Marvel и ответит на некоторые важные вопросы.

Премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года. Это будет последняя картина для нынешнего состава супергероев.