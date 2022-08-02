ФКС России проведёт студенческие турниры по Dota 2 и CS:GO. Призовой фонд — 3 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России анонсировала серию турниров по дисциплинам Dota 2 и CS:GO. Соревнования пройдут в августе и сентябре этого года. Общий призовой фонд составит 3 млн рублей.

Принять участие в чемпионате смогут студенты и аспиранты вузов и профессиональных образовательных организаций, а также их выпускники, которые окончили учебное заведение в 2022 году. Ограничение по возрасту — от 16 до 25 лет.

Онлайн-квалификация запланирована на август, отборочные матчи будут проходить по субботам и воскресеньям. Регистрация на отборочные матчи по Dota 2 и CS:GO уже открыта. Лучшие команды попадут в финальный этап, который пройдёт в московском комплексе Yota Arena 15 сентября. Победители выступят на международном этапе 16–17 сентября.