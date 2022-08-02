Блогер сделал из унитаза игровой ПК и сыграл на нём в CS:GO

Популярный блогер с канала Basically Homeless опубликовал видео, в котором показал, как превратил свой унитаз в игровой ПК. Ему даже удалось сыграть в CS:GO.
Для создания такого изделия блогер изучил основы сантехники и резку фарфора. Он разделил сливной бачок на две части: в одной остались его естественные детали, а в другую энтузиаст поместил комплектующие ПК. Чтобы вода не попадала в элементы ПК, блогер разместил оргстекло.
В конце ролика автор показал конечный результат и свою изначальную задумку. Он может сидеть на унитазе и играть во что угодно.
На борту блогер разместил процессор Intel Core i7-12700, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 и 32 ГБ оперативной памяти с материнской платой Mini-ITX MSI Z-690i Unify.
В комментариях работу оценили, однако отметили, что из-за высокой влажности в ванной комнате ПК долго не протянет. Люди попросили блогера протестировать это всё и выпустить ещё один ролик через какое-то время.
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