Майкл Китон: я не досмотрел ни один фильм Marvel или DC до конца. У меня есть другие дела!

Фильмы Marvel и DC уже давно вошли в нашу жизнь: ежегодно киностудии выпускают как минимум несколько картин по своим вселенным. И, несмотря на большую популярность, далеко не у всех есть время их смотреть.

Например, Майкл Китон, исполнитель роли Бэтмена в фильмах Тима Бёртона, признался, что ему в целом нравятся современные кинокомиксы. Однако у него слишком мало времени, чтобы всё это смотреть, поэтому он предпочитает ознакомиться с частью произведения и пойти заниматься своими делами.

Я знаю, что люди не верят в то, что я не досмотрел ни один кинокомикс до конца. И я не говорю, что всё дело в моей узколобости или что-то в этом духе! Нет. Просто я редко смотрю кино. К примеру, я включаю сериал, понимаю, что мне нравится, смотрю три серии, но у меня, блин, есть и другие дела!

Судя по всему, актёр до сих пор не смотрел и новые итерации Бэтменов в исполнении Кристиана Бэйла, Бена Аффлека и Роберта Паттинсона. А жаль — было бы очень интересно, что о новых исполнителях думает бывший Тёмный Рыцарь.