Майкл Китон: я не досмотрел ни один фильм Marvel или DC до конца. У меня есть другие дела!
Поделиться
Фильмы Marvel и DC уже давно вошли в нашу жизнь: ежегодно киностудии выпускают как минимум несколько картин по своим вселенным. И, несмотря на большую популярность, далеко не у всех есть время их смотреть.
Например, Майкл Китон, исполнитель роли Бэтмена в фильмах Тима Бёртона, признался, что ему в целом нравятся современные кинокомиксы. Однако у него слишком мало времени, чтобы всё это смотреть, поэтому он предпочитает ознакомиться с частью произведения и пойти заниматься своими делами.
Я знаю, что люди не верят в то, что я не досмотрел ни один кинокомикс до конца. И я не говорю, что всё дело в моей узколобости или что-то в этом духе! Нет. Просто я редко смотрю кино. К примеру, я включаю сериал, понимаю, что мне нравится, смотрю три серии, но у меня, блин, есть и другие дела!
Судя по всему, актёр до сих пор не смотрел и новые итерации Бэтменов в исполнении Кристиана Бэйла, Бена Аффлека и Роберта Паттинсона. А жаль — было бы очень интересно, что о новых исполнителях думает бывший Тёмный Рыцарь.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
17:30
-
16:56
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:45
-
14:11
-
13:58
-
13:51
-
13:24
-
13:10
-
12:44
-
11:59
-
11:26
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
09:40
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:39
-
22:48
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:12
-
18:02
-
17:31
Партнерский контент