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В Assassin's Creed Valhalla добавили режим «Забытая сага» в жанре рогалика

В Assassin's Creed Valhalla добавили режим «Забытая сага» в жанре рогалика
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Ubisoft выпустила большой патч 1.6 для Assassin's Creed Valhalla. Помимо исправлений ошибок и улучшения производительности, авторы добавили новый режим в жанре рогалика под названием «Забытая сага». В нём геймерам в роли Одина предстоит исследовать Нифльхейм и сразиться с богиней Хель.

Получить доступ к новому режиму можно будет сразу же после посещения Асгарда. Для этого нужно обратиться в мастерскую Эверольда в Рейвенсторпе и отправиться в новый мир. Разработчики обещают множество наград, однако каких именно — неизвестно. По каким-то причинам Ubisoft не выпустила трейлер апдейта, ограничившись сухим постом в своём «твиттере», так что игрокам предстоит познавать тайны «Забытой саги» самостоятельно.

Тем временем компания работает над новым сюжетным обновлением для Valhalla, которое закончит историю Эйвора. Тогда же и завершится полноценная поддержка экшена, которая продлилась два года.

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