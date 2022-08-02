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NAVI открыла молодёжный состав по Dota 2 — его будет тренировать ArtStyle

NAVI открыла молодёжный состав по Dota 2 — его будет тренировать ArtStyle
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Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere сообщил об открытии молодёжного подразделения по дисциплине Dota 2. В новый состав вошли игроки в возрасте от 15 до 17 лет.

Сообщается, что отбор в команду проходил около трёх месяцев — поиском молодых талантов занимался тренер Иван ArtStyle Антонов, который теперь будет руководить пятёркой. В ростер попали игроки из Украины, Латвии и Казахстана.

Ни у кого из них ещё не было опыта игры на профессиональной сцене, при этом они входят в топ-300 европейского рейтинга MMR. Тренер NAVI Junior также отметил высокий механический скилл игроков.

Состав NAVI Junior Dota 2:

  • Тарас gotthejuice Линников;
  • Ричард Ri4man Калниньш;
  • Юрий pma Проц;
  • Тамир daze Токпанов;
  • Станислав Riddys Митрошкин.
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