NAVI открыла молодёжный состав по Dota 2 — его будет тренировать ArtStyle

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere сообщил об открытии молодёжного подразделения по дисциплине Dota 2. В новый состав вошли игроки в возрасте от 15 до 17 лет.

Сообщается, что отбор в команду проходил около трёх месяцев — поиском молодых талантов занимался тренер Иван ArtStyle Антонов, который теперь будет руководить пятёркой. В ростер попали игроки из Украины, Латвии и Казахстана.

Ни у кого из них ещё не было опыта игры на профессиональной сцене, при этом они входят в топ-300 европейского рейтинга MMR. Тренер NAVI Junior также отметил высокий механический скилл игроков.

Состав NAVI Junior Dota 2: