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Объявлен список русскоязычных комментаторов и аналитиков PGL Arlington Major по Dota 2

Объявлен список русскоязычных комментаторов и аналитиков PGL Arlington Major по Dota 2
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Киберспортивная компания Fissure, которая проведёт официальную русскоязычную трансляцию PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, опубликовала список сотрудников освещения, которые будут работать на матчах турнира.

В него вошли несколько профессиональных комментаторов, известные киберспортсмены и тренеры, а также два комьюнити-стримера — они смогут освещать турнир на личных каналах Twitch без задержки.

Комментаторы PGL Arlington Major 2022:

  • Владимир DoubleD Вылегжанин;
  • Владимир gexsun Петряев;
  • Никита Sheyl Демешов;
  • Андрей Afoninje Афонин;
  • Рустам Adekvat Мавлютов (сообщество FiredCast);
  • Алексей Lex Филиппов (сообщество FiredCast);
  • Мила Mila Алиева (сообщество FiredCast);
  • Дарья Eiritel Морозова (сообщество FiredCast);
  • Кирилл Sunlight Качинский (капитан KBU.US);
  • Станислав «633» Глушан (тренер Team Empire).

Аналитики PGL Arlington Major 2022:

  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Владимир PGG Аносов;
  • Ринат KingR Абдуллин;
  • Никита Zais Захаров;
  • Дмитрий Zloba Иринчук;
  • Максим Shachlo Абрамовских (игрок Team Empire);
  • Глеб y0nd Важнов (игрок Team Unique);
  • Арсений ArsZeeqq Усов (тренер Mind Games);
  • Алексей nongrata Васильев (тренер Luna Gaming).

Комьюнити-кастеры PGL Arlington Major 2022:

  • Александр Nix Левин;
  • Тимур «ТраВоМаН» Хафизов.
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