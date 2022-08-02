Объявлен список русскоязычных комментаторов и аналитиков PGL Arlington Major по Dota 2
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Киберспортивная компания Fissure, которая проведёт официальную русскоязычную трансляцию PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, опубликовала список сотрудников освещения, которые будут работать на матчах турнира.
В него вошли несколько профессиональных комментаторов, известные киберспортсмены и тренеры, а также два комьюнити-стримера — они смогут освещать турнир на личных каналах Twitch без задержки.
Комментаторы PGL Arlington Major 2022:
- Владимир DoubleD Вылегжанин;
- Владимир gexsun Петряев;
- Никита Sheyl Демешов;
- Андрей Afoninje Афонин;
- Рустам Adekvat Мавлютов (сообщество FiredCast);
- Алексей Lex Филиппов (сообщество FiredCast);
- Мила Mila Алиева (сообщество FiredCast);
- Дарья Eiritel Морозова (сообщество FiredCast);
- Кирилл Sunlight Качинский (капитан KBU.US);
- Станислав «633» Глушан (тренер Team Empire).
Аналитики PGL Arlington Major 2022:
- Дмитрий Inmate Филинов;
- Владимир PGG Аносов;
- Ринат KingR Абдуллин;
- Никита Zais Захаров;
- Дмитрий Zloba Иринчук;
- Максим Shachlo Абрамовских (игрок Team Empire);
- Глеб y0nd Важнов (игрок Team Unique);
- Арсений ArsZeeqq Усов (тренер Mind Games);
- Алексей nongrata Васильев (тренер Luna Gaming).
Комьюнити-кастеры PGL Arlington Major 2022:
- Александр Nix Левин;
- Тимур «ТраВоМаН» Хафизов.
Комментарии
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