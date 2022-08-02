Объявлен список русскоязычных комментаторов и аналитиков PGL Arlington Major по Dota 2

Киберспортивная компания Fissure, которая проведёт официальную русскоязычную трансляцию PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, опубликовала список сотрудников освещения, которые будут работать на матчах турнира.

В него вошли несколько профессиональных комментаторов, известные киберспортсмены и тренеры, а также два комьюнити-стримера — они смогут освещать турнир на личных каналах Twitch без задержки.

Комментаторы PGL Arlington Major 2022:

Владимир DoubleD Вылегжанин;

Владимир gexsun Петряев;

Никита Sheyl Демешов;

Андрей Afoninje Афонин;

Рустам Adekvat Мавлютов (сообщество FiredCast);

Алексей Lex Филиппов (сообщество FiredCast);

Мила Mila Алиева (сообщество FiredCast);

Дарья Eiritel Морозова (сообщество FiredCast);

Кирилл Sunlight Качинский (капитан KBU.US);

Станислав «633» Глушан (тренер Team Empire).

Аналитики PGL Arlington Major 2022:

Дмитрий Inmate Филинов;

Владимир PGG Аносов;

Ринат KingR Абдуллин;

Никита Zais Захаров;

Дмитрий Zloba Иринчук;

Максим Shachlo Абрамовских (игрок Team Empire);

Глеб y0nd Важнов (игрок Team Unique);

Арсений ArsZeeqq Усов (тренер Mind Games);

Алексей nongrata Васильев (тренер Luna Gaming).

Комьюнити-кастеры PGL Arlington Major 2022: