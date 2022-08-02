Бумыч рассказал на стриме Моргенштерна*, почему отказался от перехода в G2

Экс-капитан Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов на совместной трансляции с популярным исполнителем Моргенштерном* рассказал, почему не перешёл во французский коллектив G2.
По словам Бумыча, он вёл переговоры с клубом, но не рискнул подписывать контракт, поскольку на данном этапе не хочет переезжать из России в Европу, на долгое время оставаясь без поддержки друзей — Михайлов полагает, что может повлиять на спортивные результаты. В результате он продолжает поиски команды, которая позволит ему проводить большую часть времени в Москве.
Сейчас Бумыч вместе с Моргенштерном* и Niletto записывает совместный трек в прямом эфире Twitch.
На текущий момент G2 ищет нового лидера вместо Алекси Aleksib Виролайнена, переведённого в запас после серии наудачных выступлений. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль выглядит Расмус HooXi Нилсен из Copenhagen Flames — инсайдеры отмечают, что клуб из Франции не может договориться с сильными капитанами.
* Моргенштерн (MORGENSTERN) признан иностранным агентом в Российской Федерации.
- 2 августа 2022
-
20:07
-
20:03
-
18:35
-
18:03
-
17:54
-
17:42
-
17:30
-
16:56
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:06
-
14:59
-
14:55
-
14:45
-
14:11
-
13:58
-
13:51
-
13:24
-
13:10
-
12:44
-
11:59
-
11:26
-
10:54
-
10:45
-
10:37
-
09:40
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:39
-
22:48
-
21:41
-
20:50
-
20:31
-
19:58
-
19:52