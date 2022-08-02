Far Cry 6 сделают бесплатной на четыре дня

Компания Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Far Cry 6, в рамках которых даст сыграть в шутер без какой-либо платы.

Игроки смогут опробовать основную кампанию, события по «Очень странным делам» и «Рэмбо», а также дополнение с Дэнни Трехо. Также на Far Cry 6 появится скидка в 60%, но в России игра недоступна. Бесплатные выходные пройдут с 4 по 7 августа, а скачать игру в этот период можно либо через VPN, либо с аккаунта другого региона.

В Fac Cry 6 игроку предстоит отправиться на вымышленный остров Яра и принять участие в восстании против режима Антона Кастильо. Его сыграл актёр Джанкарло Эспозито, который известен по сериалам «Во все тяжкие» и «Мандалорец».

Far Cry 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее выяснилось, что пираты взломали игру только через восемь месяцев после выхода.