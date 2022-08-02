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«Пришло время Street Fighter». Создатель Mortal Kombat отверг слухи об анонсе новой части

«Пришло время Street Fighter». Создатель Mortal Kombat отверг слухи об анонсе новой части
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С 5 по 7 августа в Лас-Вегасе пройдёт киберспортивный турнир по файтингам EVO 2022. На нём появятся многие разработчики, а издание IGN рассказало о возможных новостях о Mortal Kombat. Эд Бун, один из создателей серии, отверг эти предположения.

Новостей о Mortal Kombat не будет, извините. Пришло время Street Fighter и другим замечательным файтингам быть под солнцем. Давайте наслаждаться этим.

Ранее организаторы EVO 2022 сообщили, что на мероприятии появятся новости от Warner Bros. Games, которая выпустила последние Mortal Kombat. Из-за этого фанаты подумали, что на турнире расскажут о будущем серии. Скорее всего, компания раскроет подробности о развитии файтинга MultiVersus, который сейчас доступен в стадии открытой беты.

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