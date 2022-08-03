Elden Ring стала одним из крупнейших игровых релизов на YouTube, обогнав GTA 5

YouTube Gaming эксклюзивно для IGN провела анализ роликов разных игр за первые 60 дней с момента выхода и установило, что одним из крупнейших игровых релизов на площадке стала Elden Ring.

За два месяца после выхода все ролики по хардкорному экшену FromSoftware набрали в сумме 3,4 млрд просмотров. Это даже больше, чем у видео по GTA 5 и Red Dead Redemption 2, вместе взятых. У первой – 1,9 млрд просмотров, а у второй — 1,4 млрд просмотров.

Самым популярным боссом по роликам Elden Ring стал Маргит, затем идут Маления, Годрик, Радан и Страж древа. Среди классов наиболее популярным в роликах стал самурай — новый класс для игр FromSoftware.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. По слухам, для игры готовят крупное дополнение c релизом в 2023 году.