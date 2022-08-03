Названы причины отмены готового фильма про Бэтгёрл

От западных СМИ стало известно, что Warner Bros. отменила фильм про Бэтгёрл, который уже отсняли и готовились запускать рекламную кампанию. На производство ленты потратили $ 90 млн.

В качестве одной из причин указали желание кинокомпании выпускать фильмы, которые станут кинотеатральными блокбастерами, а «Бэтгёрл» в эту категорию не попала. Variety сообщило ещё одну причину, которая послужила отменой ленты, — налоги.

Компания решила списать налоги, чтобы по максимуму окупить затраты. Также в Variety ответили, что фильм недостаточно масштабный для проката в кино, но и не такой мелкий, чтобы выпускать его только в HBO Max. При этом на рекламу для кинотеатров по всему миру пришлось бы потратить как минимум ещё $ 50 млн, если не больше.