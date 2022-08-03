Звезда «Миллионера из трущоб» и «Легенды о Зелёном рыцаре» остановил поножовщину

Как сообщает Variety, актёр Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Легенда о зелёном рыцаре») предотвратил убийство человека. Во время отдыха он стал свидетелем ссоры между мужчиной и женщиной, которая дошла до поножовщины.

Как сообщают власти Австралии, в конечном итоге женщина пырнула мужчину ножом в грудь. Патель сразу же вмешался в конфликт, обезвредил девушку, вызвал полицию и скорую помощь. Мужчину вовремя доставили в больницу — сейчас его жизни ничто не угрожает.

По словам представителей Пателя, в этой истории нет героев. Актёру действительно удалось предотвратить самое страшное, однако «подобные преступления демонстрируют проблему с определёнными членами общества, к которым не относятся с должным уважением».