После введения рекалибровки у игроков в CS:GO существенно выросли ранги

После выхода патча в Counter-Strike: Global Offensive игроки заметили, что их звание в игре стало существенно выше, чем раньше. Десятки тем и сообщений об этом появились сегодня на форуме Reddit.

Игроки утверждают, что короткая рекалибровка позволят резко увеличить ранг — например, с «серебра» на Legendary Eagle и выше. При этом для разных аккаунтов, даже с одинаковой статистикой, это работает по-разному: одного из друзей повышают после патча, а второму оставляют прежнее звание. С чем связаны такие беспорядочные изменения в системе рейтинга, пока неизвестно.

2 августа Valve обновила систему поиска матчей в CS:GO. После этого у всех игроков исчезли звания — чтобы вернуть ранг, требуется выиграть одну рейтинговую игру.