Valve опубликовала расписание турниров и новый формат Dota Pro Circuit на сезон-2022/2023

Компания Valve объявила тендер среди киберспортивных турнирных операторов — разработчики Dota 2 ищут организации, которые заинтересованы в проведении региональных лиг Dota Pro Circuit на следующий сезон.
Среди требований к компаниям Valve обозначила точные даты проведения DPC-лиг и мэйджоров. Как и в сезоне 2021/2022, циклов будет три — зимний, весенний и летний.
Главное отличие заключается в том, что теперь региональные лиги сокращены с шести до трёх недель, но останутся в тех же рамках. Если в этом сезоне команды первого и второго дивизионов играли турниры параллельно, то в новом сезоне будут выступать по очереди.
Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Winter Tour:
- Открытая квалификация — 11-13 декабря 2022 г.;
- Закрытая квалификация — 14-15 декабря;
- Региональные лиги, 1-й дивизион — 9-29 января 2023 г.;
- Региональные лиги, 2-й дивизион — 30 января — 19 февраля;
- Глобальный мэйджор-турнир — 24 февраля — 5 марта;
Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Spring Tour:
- Открытая квалификация — 13-15 марта 2023 г.;
- Закрытая квалификация — 16-22 марта;
- Региональные лиги, 1-й дивизион — 13 марта — 2 апреля;
- Региональные лиги, 2-й дивизион — 3-23 апреля;
- Глобальный мэйджор-турнир — 28 апреля — 7 мая.
Расписание Dota Pro Circuit 2022/2023 Summer Tour:
- Открытая квалификация — 15-17 мая 2023 г.;
- Закрытая квалификация — 18-24 мая;
- Региональные лиги, 1-й дивизион — 15 мая — 4 июня;
- Региональные лиги, 2-й дивизион — 5-25 июня;
- Глобальный мэйджор-турнир — 30 июня — 9 июля.
В сезоне 2021/2022 последний мэйджор проходит с 4 по 14 августа. Возможно, Valve хочет сдвинуть даты проведения следующего The International обратно на август или начало сентября.
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