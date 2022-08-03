Звезда Jedi: Fallen Order Камерон Монахэн хочет сыграть своего персонажа в кино

Звезда сериалов «Бесстыжие», «Готэм» и игры Star Wars Jedi: Fallen Order Камерон Монахэн пообщался с журналистом издания Screen Rant и рассказал, готов ли он сыграть Кэла из Fallen Order в кино.

Монахэн был немногословен. Он отметил, что в целом предложение звучит интересно, но раскрывать каких-то деталей он не стал и просто рассмеялся.

Ну, конечно, у меня есть интерес. Это все, что я могу сказать.

Ходили слухи, что Disney и Lucasfilm делают сериал, основанный на событиях Fallen Order, и что роль Кэла в нём должен был сыграть Камерон Монахэн. Официально об этом пока ничего неизвестно.

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Jedi: Fallen Order, выйдет в 2023 году для PS5, Xbox Series и ПК, минуя старые консоли.