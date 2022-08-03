Глава EA Эндрю Уилсон — о возможном поглощении: мы открыты для предложений

В отличие от многих крупных компаний, у Electronic Arts в последние месяцы дела идут в гору. В то время как многие корпорации заявляют о падении доходов по сравнению с пандемийными годами, EA потихоньку увеличивает свои цифры.

Несмотря на довольно стабильное положение в индустрии, глава Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что компания находится в прекрасном состоянии, однако не откажется от рассмотрения достойных предложений о поглощении крупной компанией.

Сейчас мы в прекрасном положении. Скоро мы станем крупнейшим независимым издателем и разработчиком, мы продолжаем привлекать талантливых разработчиков, и наше сообщество уже состоит из 600 миллионов игроков.



Наша цель — позаботиться о сотрудниках, игроках и акционерах. И если у нас появится возможность делать это как-то иначе, я, конечно же, должен быть открыт для этого. Однако сегодня мы уверены в своём будущем.

Несколько месяцев назад СМИ сообщали, что EA ведёт переговоры о поглощении с очень крупными компаниями, включая Disney, Apple, Amazon и NBCUniversal. Неясно, состоялась ли сделка с кем-то из них, однако Эндрю Уилсон как минимум не отрицает, что EA может стать частью корпорации покрупнее.