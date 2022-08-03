Анонсирована реалистичная секс-кукла Джилл из Resident Evil 3
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Производитель секс-кукол Game Lady Doll представил очень реалистичную модель Джилл Валентайн из Resident Evil 3. Её стоимость составляет $ 2,8 тыс. (примерно 168 тыс. рублей).
За эти деньги можно получить куклу ростом 168 сантиметров с реалистичной внешностью Джилл из хоррора Capcom. Стоит отметить довольно чёткое лицо и фигуру героини. В комплект создатели положат нижнее бельё, хлопковые перчатки и другое.
Примечательно, что на сайте указаны страны, в которые доставка осуществляется бесплатно. Среди них Япония, США, Канада и даже Россия.
Ранее Game Lady Doll представила реалистичную секс-куклу Ады Вонг из Resident Evil. Её стоимость точно такая же, как у модели Джилл Валентайн, да и в целом они похожи.
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