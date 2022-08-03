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Утекли скриншоты закрытой беты Call of Duty: Modern Warfare 2

Утекли скриншоты закрытой беты Call of Duty: Modern Warfare 2
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Прямо сейчас идёт закрытая бета Call of Duty: Modern Warfare 2, участие в которой принимают в основном американские спортсмены. И, конечно же, они совсем не прочь поделиться некоторыми изображениями из будущего мультиплеера, которые дают примерное представление об интерфейсе и общем стиле игры.

Судя по всему, общий дизайн схож с Modern Warfare и Warzone, что неудивительно. Что касается открытой беты для всех желающих, то она может пройти уже в сентябре.

Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на ПК и консолях, а чуть позже состоится релиз Warzone 2. Ранее в Сеть утекли изображения загрузочных экранов нескольких карт из мультиплеера. Среди них оказались Гран-при, музей, нефтяное месторождение и другие локации.

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