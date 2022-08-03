«Превзойти «Железного человека» очень сложно»: Джон Бойега отверг слухи о съёмках в Marvel
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СМИ уже не раз сообщали, что звезда новой трилогии «Звёздных Войн» Джон Бойега получил некую секретную роль в киновселенной Marvel. Актёр долгое время хранил молчание, однако в интервью Men’s Health он отверг все слухи.
Прямо сейчас Бойега сфокусирован на инди-фильмах со свежими идеями. Также актёр заявил, что превзойти «Железного человека» будет очень сложно.
Сейчас я сфокусирован на другом. Я хочу заниматься чем-то, где много нюансов и деталей. Я хочу помогать создателям инди-фильмов, у которых есть свежие идеи.
И я знаю, что превзойти «Железного человека» в киновселенной Marvel будет очень сложно.
Ближайшей картиной с Бойегой станет «Женщина-король» — исторический фильм об африканском государстве Дагомея. В центре сюжета — две воительницы, которые сражаются с общими врагами.
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