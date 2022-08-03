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Xenoblade Chronicles 3 стала крупнейшим запуском в истории серии

Xenoblade Chronicles 3 стала крупнейшим запуском в истории серии
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Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 25 по 30 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.

Безоговорочным лидером стала Xenoblade Chronicles 3 — ролевой экшен, вышедший эксклюзивно на Nintendo Switch. Более того, игра поставила рекорд и стала крупнейшим запуском в истории серии. Вторую строчку в чарте заняла Horizon: Forbidden West, замкнула тройку LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Также в топ-10 очутились новые «Черепашки-ниндзя», чей физический релиз состоялся как раз на прошлой неделе. Проект стартовал с восьмой строчки. Других важных изменений в чарте больше нет.

Британский чарт с 25 по 30 июля (позиция предыдущей недели):

  1. Xenoblade Chronicles 3 (новинка)
  2. Horizon: Forbidden West (1)
  3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (3)
  4. Nintendo Switch Sports (2)
  5. Mario Kart 8: Deluxe (4)
  6. F1 22 (5)
  7. Minecraft для Switch (7)
  8. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (новинка)
  9. Animal Crossing: New Horizons (8)
  10. Digimon Survive (новинка)
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