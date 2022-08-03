Xenoblade Chronicles 3 стала крупнейшим запуском в истории серии

Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 25 по 30 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.

Безоговорочным лидером стала Xenoblade Chronicles 3 — ролевой экшен, вышедший эксклюзивно на Nintendo Switch. Более того, игра поставила рекорд и стала крупнейшим запуском в истории серии. Вторую строчку в чарте заняла Horizon: Forbidden West, замкнула тройку LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Также в топ-10 очутились новые «Черепашки-ниндзя», чей физический релиз состоялся как раз на прошлой неделе. Проект стартовал с восьмой строчки. Других важных изменений в чарте больше нет.

Британский чарт с 25 по 30 июля (позиция предыдущей недели):