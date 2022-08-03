Xenoblade Chronicles 3 стала крупнейшим запуском в истории серии
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Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 25 по 30 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.
Безоговорочным лидером стала Xenoblade Chronicles 3 — ролевой экшен, вышедший эксклюзивно на Nintendo Switch. Более того, игра поставила рекорд и стала крупнейшим запуском в истории серии. Вторую строчку в чарте заняла Horizon: Forbidden West, замкнула тройку LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Также в топ-10 очутились новые «Черепашки-ниндзя», чей физический релиз состоялся как раз на прошлой неделе. Проект стартовал с восьмой строчки. Других важных изменений в чарте больше нет.
Британский чарт с 25 по 30 июля (позиция предыдущей недели):
- Xenoblade Chronicles 3 (новинка)
- Horizon: Forbidden West (1)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (3)
- Nintendo Switch Sports (2)
- Mario Kart 8: Deluxe (4)
- F1 22 (5)
- Minecraft для Switch (7)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (новинка)
- Animal Crossing: New Horizons (8)
- Digimon Survive (новинка)
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